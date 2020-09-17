ЦВК запустить інтернет-гру про вибори

Центральна виборча комісія запустить безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", на якому у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній та жартівливій формі навчатимуть виборчим темам.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

"21 вересня ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Навчання відбуватиметься у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній та жартівливій формі. Вказаний проєкт розроблено для виборців, спостерігачів, членів виборчих комісій, кандидатів. Загалом кожен бажаючий зможе особисто початитись на тему виборів із Платоном, Черчелем, княгинею Ольгою та іншими поважними персонами", - ідеться в пресрелізі.

У комісії зауважили, що "ЦВК: Просвіта" наразі є єдиним освітнім порталом про вибори "простою мовою".

Зазначається, що над проєктом працювали понад 30 фахівців, Рада Європи, зокрема, відповідала за менеджмент проєкту. Студія онлайн-освіти EdEra та креативна лабараторія Platforma розробляли концепцію та онлайн-курси, EdEra, зокрема, – навчальну платформу і сайт, креативна агенція BigBangers створювала візуальну частину проєкту.

Також анонсується, що на порталі кожен зможе безкоштовно ознайомитися та поглибити знання про вибори і демократію, про принципи виборів та їх організацію, про виборчі системи та інші важливі теми у простій манері. Жодних цитувань законів та нудних визначень тут немає.

"Портал має стильне візуальне оформлення, адже на сторінках проєкту оживають ілюстрації до книги "Слово о полку Ігоревім", - додали в комісії.

"ЦВК: просвіта" розроблено на запит ЦВК за підтримки проєкту Ради Європи "Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.