Гунько «обганяє» Ляшка на довиборах у Раду - ЦВК опрацювала майже 96% протоколів

За результатами опрацювання 95,97% протоколів, в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині найбільше голосів здобуває кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Анатолій Григорович Гунько.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК, передає Укрінформ.

За інформацією на цю годину, за представника СН Гунька голоси віддали 20 077 виборців (33,91%), водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко здобуває підтримку 18 918 виборців (31,95%).

Самовисуванка Людмила Давиденко на цей час має 26,74% голосів.

Водночас самовисуванець Анатолій Миколайович Гунько набирає 2,82%, а самовисуванець Ігор Гунько - 1,4%.

Результат решти кандидатів менший за 1%.

Як повідомлялося, довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися у зв’язку із загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, якого у травні було знайдено застреленим у його київському офісі.

Участь у проміжних виборах брали 18 кандидатів.