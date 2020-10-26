За день голосування поліція відкрила 159 справ через виборчі порушення

За день голосування поліцейські відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів.

Як передає Укрінформ, усього 25 жовтня до органів поліції надійшло 5006 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, повідомляє пресслужба Нацполіції.

У пресслужбі зазначили, що впродовж доби у Київській області зафіксовано 603 повідомлення про порушення, у місті Києві – 587, у Дніпропетровській області – 448, в Одеській – 331, у Донецькій – 298, у Харківській – 272, у Львівській – 266, у Полтавській – 265, у Запорізькій – 226, у Херсонській – 180, у Черкаській – 177, у Вінницькій – 142, у Закарпатській – 141, у Сумській – 126, у Чернігівській та Рівненській – по 115, у Тернопільській – 107, у Хмельницькій – 105, у Кіровоградській – 104, у Миколаївській – 98, в Івано-Франківській – 89, у Луганській – 75, у Чернівецькій – 53, у Волинській – 50 та у Житомирській – 33.

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Порушень ведення агітації в день виборів зафіксовано 1800, порушення таємниці голосування – 274, підкуп виборців – 209, незаконне знищення виборчої документації – 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 102.

Поліцейські склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

За 159 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.