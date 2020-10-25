В Ужгороді чимало виборців не проголосували через черги на дільницях – КВУ

В Ужгороді спостерігачі фіксували великі черги перед та всередині виборчих дільниць, через це виборці часто не хотіли чекати та йшли геть.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказав представник Комітету виборців України на Закарпатті Дмитро Тужанський.

“Ближче до обіду неділі, 25 жовтня, в Ужгороді почали утворюватися черги через зростання напливу людей на дільниці... Наші спостерігачі фіксують черги як до дільниць, так і до кабінок уже всередині виборчих дільниць, а також випадки, коли виборці з черги розвертаються і йдуть геть. Закономірно, що з огляду на все це в Ужгороді ми маємо дуже низьку явку - станом на 17:00, за неофіційними зведеними даними, мова про явку на рівні 30%”, - сказав Тужанський.

За його словами, причина черг в Ужгороді — карантинні обмеження та тривалість самого голосування. Адже на дільниці виборців запускають почергово, їм міряють температуру і видають відразу 4 бюлетені з великою кількістю інформації в кожному, заповнення яких часто триває понад 5-10 хвилин.

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Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня проходило голосування на виборах місцевих органів влади.