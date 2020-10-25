На дільницях у Чернігові утворилися великі черги

У Чернігові в чергах на отримання бюлетенів для голосування люди стоять від 15 до 40 хвилин.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив керівник Чернігівського обласного осередку Комітету виборців України Володимир Андрійченко.

"Наші спостерігачі повідомляють, що на виборчих дільницях у Чернігові утворилися великі черги. На одній зафіксована затримка становила понад 15 хвилин, на іншій - 40. Це - час від приходу громадянина на дільницю й до отримання ним бюлетенів", - пояснив активіст.

За словами Андрійченка, черги під дільницями утворилися з ряду причин. Перша - це дозований запуск виборців у приміщення для голосування, що пов’язано з пандемією COVID-19; друга - необхідність заповнення 4-х бюлетенів; третя - необізнаність виборців із кандидатами і знайомство з ними безпосередньо на дільниці; четверта - необізнаність із тим, куди і як правильно ставити позначку (помічено, що багато виборців звертаються по допомогу до членів ДВК).

Наявність черг, на думку очільника осередку КВУ, може суттєво позначитися на явці. Адже молоді та середнього віку люди, яких чекають справи, можуть розвертатися і йти, не проголосувавши. Або повернутися на дільницю під вечір, що знову ж таки призведе до черг.

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За інформацією відділу адміністрування Державного реєстру виборців Чернігівської ОДА, в області зареєстровано майже 790 тис. виборців. Голосування проводиться на 1080 виборчих дільницях, із яких 1043 - звичайні та 41 - спеціальна.

У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори, на яких обиратимуть депутатів кількох рівнів. Будуть обрані обласні і районні ради, а також голови та ради територіальних громад. Територіальні виборчі комісії встановлюватимуть підсумки голосування до 3 листопада.

Нинішні місцеві вибори завершать процес децентралізації, який триває уже п'ять років.