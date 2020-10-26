Місцеві вибори в Україні пройшли демократично - КВУ

День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відповідав демократичним стандартам чесних виборів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Наш загальний висновок: за оцінкою Комітету виборців України день голосування на місцевих виборах в цілому відповідав демократичним стандартам чесних і демократичних виборів. В переважній більшості випадків порушення чинного законодавства не мали суттєвого впливу на результати волевиявлення", - сказав Кошель.

Однак, за його словами, КВУ зафіксувала низку порушень виборчого законодавства на місцевих виборах 25 жовтня.

"Низка повідомлень наших спостерігачів про порушення виборчого законодавства дає підставу говорити, що в день голосування мало місце використання технологій підкупу, використаття технологій прямого та непрямого підкупу, мали місце окремі факти спроб фальсифікації результатів голосування, а також технології, які пов'язані із "виборчими туристами", і в окремих громадах це могло мати суттєвий вплив на результати волевиявлення", - розповів він.

Так, за словами Кошеля, спостерігачі КВУ повідомили, що спроби фальсифікацій у день голосування зафіксовані у психоінтернаті Кам'янського району Дніпропетровщини. ДВК буларозміщена в психіатричному інтернаті, де зафіксовано примушення виборців до голосування медичним працівником.

На Закарпатті (Виноградівський геріатричний пансіонат) зафіксовано спроби впливу на результати волевиявлення громадян. У день голосування зафіксовано роздачу так званих листівок-пам’яток із ознаками агітаційних, на яких було чітко вказано позначки за політичні партії та номери кандидатів, за які потрібно проголосувати виборцям.

Він нагадав, що 25 жовтня на виборчих дільницях працювали близько 1500 спостерігачів КВУ і ще 350 спостерігачів були присутні як кореспонденти газети Комітету виборців України, і 200 спостерігачів працювали у складі мобільних груп, які оперативно реагували на факти порушення виборчого законодавства.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.