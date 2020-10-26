Місцеві вибори в Україні пройшли демократично - КВУ

Місцеві вибори в Україні пройшли демократично - КВУ

Укрінформ
День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відповідав демократичним стандартам чесних виборів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Наш загальний висновок: за оцінкою Комітету виборців України день голосування на місцевих виборах в цілому відповідав демократичним стандартам чесних і демократичних виборів. В переважній більшості випадків порушення чинного законодавства не мали суттєвого впливу на результати волевиявлення", - сказав Кошель.

Однак, за його словами, КВУ зафіксувала низку порушень виборчого законодавства на місцевих виборах 25 жовтня.

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"Низка повідомлень наших спостерігачів про порушення виборчого законодавства дає підставу говорити, що в день голосування мало місце використання технологій підкупу, використаття технологій прямого та непрямого підкупу, мали місце окремі факти спроб фальсифікації результатів голосування, а також технології, які пов'язані із "виборчими туристами", і в окремих громадах це могло мати суттєвий вплив на результати волевиявлення", - розповів він.

Так, за словами Кошеля, спостерігачі КВУ повідомили, що спроби фальсифікацій у день голосування зафіксовані у психоінтернаті Кам'янського району Дніпропетровщини. ДВК буларозміщена в психіатричному інтернаті, де зафіксовано примушення виборців до голосування медичним працівником.

На Закарпатті (Виноградівський геріатричний пансіонат) зафіксовано спроби впливу на результати волевиявлення громадян. У день голосування зафіксовано роздачу так званих листівок-пам’яток із ознаками агітаційних, на яких було чітко вказано позначки за політичні партії та номери кандидатів, за які потрібно проголосувати виборцям.

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Він нагадав, що 25 жовтня на виборчих дільницях працювали близько 1500 спостерігачів КВУ і ще 350 спостерігачів були присутні як кореспонденти газети Комітету виборців України, і 200 спостерігачів працювали у складі мобільних груп, які оперативно реагували на факти порушення виборчого законодавства.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.

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