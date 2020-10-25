Поліція не зафіксувала значних порушень під час «опитування Президента»

Поліція не зафіксувала значних порушень під час опитування, ініційованого Президентом.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу у неділю повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

"Ми прогнозували, що буде багато правопорушень, тому що були заяви громадських організацій та окремих минулих і нинішніх політиків, але можу сказати, що це не виправдалося. Ми звернулися до громадян, я думаю, що поліцію почули", - сказав він.

За словами Клименка, ініційоване Президентом опитування громадян, а також дослідження екзитполів при виході з виборчих дільниць "пройшли в цілому по державі практично нормально".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям запропонували дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

За результатами екзитполу соцгрупи "Рейтинг", які оприлюднено 25 жовтня ввечері, право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, підтримують 78% тих, хто брав участь у місцевих виборах і в опитуванні, ініційованому Президентом.

Згідно з екзитполом, легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю тяжкохворих підтримують 70% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 24% - не підтримують.

За даними "Рейтингу", ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримують 81% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 16% - не підтримують.

При цьому ідею створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей підтримують 45% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 43% - не підтримують, 12% - не визначилися.

Водночас скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримують 95% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 4% - не підтримують.

Загалом, за даними "Рейтингу", в опитуванні "5 запитань від Президента"найактивніше брали участь виборці партії "Слуга народу" (63% - брали, 37% - ні), а найменше - виборці партії "Європейська солідарність" (27% - брали участь, 73% - ні).