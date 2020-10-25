У Кривому Розі на виборах мера лідирує Вілкул - екзитпол Студії Савіка Шустера і «Україна 24»

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» найбільше голосів підтримки на виборах Криворізького міського голови отримав Юрій Вілкул.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна 24».

Згідно з результатами екзитполів, Юрій Вілкул («Блок ВІлкула «Українська перспектива») отримав найбільшу підтримку виборців - 42,80%, за ним - Дмитро Шевчик («Слуга народу») – 31,01%, Костянтин Павлов («ОПЗЖ») – 7,91%, Юрій Милобог («Сила людей») – 6,05%, самовисуванець Павло Сухоцький – 3,69%.

Водночас, за даними екзитполів, найбільшу підтримку на виборах до Криворізької міської ради отримала політична партія «Слуга народу» - 32, 90%, трохи менше - 31,22% віддали свої голоси за «Блок Вілкула «Українська перспектива», за «ОПЗЖ» проголосували 12,27% виборців, за «Силу людей» – 6,96%, «ВО «Батьківщина» – 4,14%, «Європейську Солідарність» підтримали 3,95%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.