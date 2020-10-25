У Кривому Розі на виборах мера лідирує Вілкул - екзитпол Студії Савіка Шустера і «Україна 24»

У Кривому Розі на виборах мера лідирує Вілкул - екзитпол Студії Савіка Шустера і «Україна 24»

Укрінформ
За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» найбільше голосів підтримки на виборах Криворізького міського голови отримав Юрій Вілкул.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна 24».

Згідно з результатами екзитполів, Юрій Вілкул («Блок ВІлкула «Українська перспектива») отримав найбільшу підтримку виборців - 42,80%, за ним - Дмитро Шевчик («Слуга народу») – 31,01%, Костянтин Павлов («ОПЗЖ») – 7,91%, Юрій Милобог («Сила людей») – 6,05%, самовисуванець Павло Сухоцький – 3,69%.

Водночас, за даними екзитполів, найбільшу підтримку на виборах до Криворізької міської ради отримала політична партія «Слуга народу» - 32, 90%, трохи менше - 31,22% віддали свої голоси за «Блок Вілкула «Українська перспектива», за «ОПЗЖ» проголосували 12,27% виборців, за «Силу людей» – 6,96%, «ВО «Батьківщина» – 4,14%, «Європейську Солідарність» підтримали 3,95%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

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За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

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