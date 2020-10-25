КВУ проведе у Вінниці власний екзитпол

Комітет виборців України у Вінниці проведе власний екзитпол.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив представник КВУ у Вінниці Владислав Телень.

«Опитування виборців на виході з виборчих дільниць - замовлення Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців Украї́ни» - у Вінниці проводитиме громадська організація «СоцІнфо». Ми маємо багаторічний досвід успішної співпраці з ними. Екзитпол присвячений підсумкам виборів. Його результати оприлюднимо сьогодні після закінчення голосування і закриття виборчих дільниць, орієнтовно – о 21.00 на пресконференції у Вінницькому пресклубі», - повідомив Телень.

За його словами, опитування проводитиметься на виході з виборчих дільниць методом особистого інтерв’ю.

Екзитпол проводитиметься на 18 дільницях, - буде охоплено по три дільниці кожного з шести територіальних виборчих округів, створених у Вінниці. На кожній дільниці працюватиме по два інтерв’юери, які матимуть бейджі КВУ.

У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори, на яких обиратимуть депутатів кількох рівнів. Будуть обрані обласні і районні ради, а також голови та ради територіальних громад. Територіальні виборчі комісії встановлюватимуть підсумки голосування до 3 листопада.

Нинішні місцеві вибори завершать процес децентралізації, який триває уже п'ять років.