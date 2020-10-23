Фонд «Демініціативи» не проводитиме екзитполи на місцевих виборах

Фонд «Демініціативи» не проводитиме екзитполи на місцевих виборах

Укрінформ
Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва на місцевих виборах 25 жовтня жодних екзитполів не проводитиме.

Про це аналітик фонду Петро Бурковський заявив на пресконференції в Укрінформі.

«Ніде Національний екзитпол не проводять, як і інший екзитпол в жодному місці, в жодній локації в Україні. Не буде опитування під брендом Національний екзитпол. Якщо щось таке побачите, будь ласка, повідомляйте про це. Такі речі будуть переслідуватися згідно з законом у судовому порядку», - сказав Бурковський.

За його словами, є інформація про те, що під час виборчої кампанії у Полтаві був випадок, коли використали ім'я покійної директорки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірини Бекешкіної для нібито підтвердження рейтингів якогось політика.

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«Такі речі, оскільки у нас свобода слова, переслідувати у судовому порядку не можна, але можна в інший спосіб вплинути на цих людей і ми будемо намагатися це зробити», - додав аналітик.

Як повідомляв Укрінформ, соціолог, директорка Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна померла 21 березня 2020 року.

В Україні у неділю, 25 жовтня, відбудуться місцеві вибори.

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