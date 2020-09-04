Українці найбільше довіряють армії, найменше - чиновникам і суддям

Українці найбільше довіряють Збройним силам, церкві та волонтерам, а найменше - судовій системі та державному апарату.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва".

Так, Збройним силам України довіряють 65% опитаних, церкві - 63%, волонтерським організаціям - 63%, Державній службі з надзвичайних ситуацій - 53%, добровольчим батальйонам - 53%, Державній прикордонній службі - 52%, ЗМІ України - 50%, Національній гвардії - 49%, громадським організаціям - 47%. Усім іншим інститутам недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.

Водночас в опитуванні йдеться, що Президенту України не довіряють 49% громадян, Верховній Раді - 75%, уряду - 72%, державному апарату (чиновникам) - 78%.

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Високим є рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного Суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - 70,5%, Антикорупційному суду - 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - 70%.

Серед правоохоронних структур дещо рідше висловлюється недовіра поліції та Службі безпеки України (хоча недовіра також переважає над довірою). Так, Національній поліції не довіряють 58% опитаних (довіряють - 33%), патрульній поліції (54% і 35% відповідно), СБУ (56% і 31% відповідно).

Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам - близько 50%.

Як вказують соціологи, та обставина, що лідером недовіри є державний апарат загалом (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян (Збройні сили, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій).

За словами експертів, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету Міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то у липні 2020 року не довіряли 72%; Верховній Раді - 54% та 75% відповідно, Президенту - 31% і 49% відповідно.

"Отже, якщо політичний сезон "осінь 2019 – весна 2020 рр." починався зі стрімкого зростання довіри до органів влади, то входження у сезон "осінь 2020 – весна 2021рр." відбувається на фоні падіння довіри до владних інститутів", - підсумували соціологи.

Дослідження проведене з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.