Як українці ставляться до силовиків

Як українці ставляться до силовиків

Опитування
Укрінформ
Серед керівників правоохоронних органів українці найгірше оцінюють діяльність глави міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомив на пресконференції за результатами дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський, повідомляє Укрінформ.

За його словами, діяльність МВС негативно оцінюють 70% громадян.

Також більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів.

Зокрема, баланс негативної оцінки діяльності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова становить 52%, директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника – 41%, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького – 40%, Генпрокурора Ірини Венедіктової – 39%, в.о. голови Державного бюро розслідувань Олександра Соколова – 33%, голови Служби безпеки Івана Баканова – 30%", - сказав Бурковський.

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Опитування проводилося з 3 по 9 липня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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