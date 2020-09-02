Як українці ставляться до силовиків

Серед керівників правоохоронних органів українці найгірше оцінюють діяльність глави міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомив на пресконференції за результатами дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський, повідомляє Укрінформ.

За його словами, діяльність МВС негативно оцінюють 70% громадян.

Також більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів.

Зокрема, баланс негативної оцінки діяльності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова становить 52%, директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника – 41%, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького – 40%, Генпрокурора Ірини Венедіктової – 39%, в.о. голови Державного бюро розслідувань Олександра Соколова – 33%, голови Служби безпеки Івана Баканова – 30%", - сказав Бурковський.

Опитування проводилося з 3 по 9 липня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.