За незалежність проголосували б зараз 84,4% українців

Понад 84% українців проголосували б за незалежність України, якби референдум відбувся сьогодні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування “Україні – 29. Де ми зараз та куди прямуємо?”, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, презентовані під час пресконференції 21 серпня у Києві.

“Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувся сьогодні, то він би був безумовно виграним для прихильників незалежності. Так, голоси на ньому розподілились би як 84,4% "за" і 15,6% "проти". Якщо аналізувати також респондентів, які вагаються з відповіддю (10,3%), або не пішли б на референдум (9,5%), то проти виступили б 12,5% громадян, а 67,7% проголосували б за незалежність України від СРСР", - йдеться в результатах опитування.

При цьому в регіональному розрізі найбільше підтримують незалежність на заході України (92,5%) та в центрі (71,6%). На півдні держави участь в умовному референдумі готові були б взяти 56%, а на сході - 45%. При цьому майже третина (29,6%) опитаних жителів східної України проголосували б проти акту про незалежність, тоді як на західній Україні цей показник становить 0,9%.

Разом з тим експерти звертають увагу й на тенденції, що чим молодші респонденти, тим більше серед них прихильників рішення про незалежність.

Водночас серед прихильників політичних партій найвищий рівень підтримки незалежності "Європейської солідарності" (понад 90%), а найменший - в "Опозиційної платформи - за життя", де він лише трохи більший, ніж тих, які хотіли б залишитись у складі Радянського Союзу.

При цьому автори опитування акцентують і на тому, що високий рівень підтримки рішення про незалежність не позбавляє багатьох українців непозбувної бентеги та суму за СРСР. Так, майже 32% вважають, що його розпад - це погано, а 49% респондентів дотримуються протилежної думки, решта - вагаються з відповіддю.

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Дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Експерти опитали 2018 респондентів віком від 18-ти років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Як повідомлялося, 1 грудня 1991 року в Україні пройшов референдум за проголошення незалежності. У ньому взяли участь майже 32 млн людей, що становило на той момент 84% населення України. Підтримали проголошення незалежності 90% виборців.