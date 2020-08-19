У Латвії відслужать панахиду за загиблими захисниками України

У Ризі 30 серпня відбудеться панахида за захисниками України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Латвії в Фейсбуці.

«За спільної ініціативи Посольства України в Латвії та Парафії УГКЦ у Ризі 30 серпня 2020 року об 11:30 у бічній каплиці церкви Страждальної Богородиці (вул. Пілс, 5) отець Роман Сапужак відслужить панахиду за полеглими захисниками України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, запрошуються усі, «хто сьогодні в умовах російської агресії за покликом душі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України».

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День пам'яті захисників України відзначається 29 серпня. День приурочений пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.