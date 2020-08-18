У Стамбулі відбудеться Божественна Літургія до Дня Незалежності
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині, про це йдеться в повідомленні Генконсульства України в Стамбулі, яке виступає організатором заходу.
Божественна Літургія відбудеться в храмі Святого Миколая, що в районі Фатіх, з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія. Її проведе священник Вселенського Патріархату архімандрит Харлампій. Початок о 10:00.
Українську громаду запрошують до спільної молитви за Україну і традиційного спілкування після Служби.
Це не перше богослужіння, яке відбувається у Вселенському Патріархаті з нагоди українських чи релігійних свят за участі громади в Туреччині та здійснюється українською мовою.
Як повідомлялося, в кінці травня в Стамбулі у храмі святого Миколая Чудотворця на Фанарі відбулося святкове богослужіння українською мовою з нагоди свята Вознесіння Господнього.