Телевежу в Куала-Лумпурі до Дня Незалежності вперше підсвітять кольорами українського прапора
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Малайзії в Фейсбуці.
«Одна із найвідоміших та найбільш впізнаваних пам’яток столиці Малайзії вперше майорітиме спеціально розробленою та стилізованою підсвіткою з нагоди національного свята іншої держави», - зазначили в диппредставництві.
Зауважується, що телевежа KL Tower є найвищою туристичною оглядовою точкою Куала-Лумпура.
Реалізація проєкту стала можливим завдяки співпраці Посольства України в Малайзії та Menara Kuala Lumpur (KL Tower Official), йдеться у дописі.
У свою чергу, українці в Малайзії привітали ідею з підсвіткою. «Вперше в історії співпраці з Україною Малайзія на два дні засвітить одну з найвищих телевізійних веж в світі, KL Tower, в два такі любимі нами кольори нашого державного прапору до Дня Незалежності України. Дякую команді посольства за такий подарунок нашій громаді в Малайзії та усій Україні в цей день», - написала в Фейсбуці голова Української культурної асоціації в Малайзії Лідія Муруган.
Як повідомлялося, висота KL Tower разом з антеною сягає 421 м, що робить її сьомою найвищою вежею у світі.
Фото: menarakl.com.my