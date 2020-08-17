Телевежу в Куала-Лумпурі до Дня Незалежності вперше підсвітять кольорами українського прапора

Телекомунікаційна вежа KL Tower у столиці Малайзії Куала-Лумпурі з нагоди Дня Прапора та Дня Незалежності України уперше засяє синім і жовтими кольорами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Малайзії в Фейсбуці.

«Одна із найвідоміших та найбільш впізнаваних пам’яток столиці Малайзії вперше майорітиме спеціально розробленою та стилізованою підсвіткою з нагоди національного свята іншої держави», - зазначили в диппредставництві.

Зауважується, що телевежа KL Tower є найвищою туристичною оглядовою точкою Куала-Лумпура.

Реалізація проєкту стала можливим завдяки співпраці Посольства України в Малайзії та Menara Kuala Lumpur (KL Tower Official), йдеться у дописі.

У свою чергу, українці в Малайзії привітали ідею з підсвіткою. «Вперше в історії співпраці з Україною Малайзія на два дні засвітить одну з найвищих телевізійних веж в світі, KL Tower, в два такі любимі нами кольори нашого державного прапору до Дня Незалежності України. Дякую команді посольства за такий подарунок нашій громаді в Малайзії та усій Україні в цей день», - написала в Фейсбуці голова Української культурної асоціації в Малайзії Лідія Муруган.

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Як повідомлялося, висота KL Tower разом з антеною сягає 421 м, що робить її сьомою найвищою вежею у світі.

Фото: menarakl.com.my