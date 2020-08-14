Українці Канади проведуть святкування до Дня Незалежності

Українська громада у різних куточках Канади планує провести святкування з нагоди Дня Незалежності України.

Як передає Укрінформ, перелік заходів у різних провінціях країни представив Конґрес українців Канади.

Зазначається, що через пандемію коронавірусу у світі низка заходів була скасована або перенесена у віртуальний формат. Тому у 2020 році святкування Дня Незалежності відбуватимуться не так масштабно, як у попередні роки.

Отже, план заходів у канадських провінціях виглядатиме наступним чином.

Альберта:

Українці провінції Альберта організовують віртуальний фестиваль «Українські дні - 2020» (Ukrainian Days Online Festival 2020), який проходитиме з 16 по 24 серпня. Традиційно цей захід відбувається в Українському селі в Едмонтоні, однак цьогоріч через пандемію COVID-19 його перенесли в онлайн-формат.

Українці в Калґарі 23 серпня проведуть до Дня Незалежності «Авторалі єдності». Авторалі розпочнеться біля Церкви Успення о 9:30 ранку, далі учасники планують поїхати до Церкви Св. Стефана та до Церкви Св. Володимира і завершити ралі біля Церкви Успення.

Ініціатива та лідерство авторалі належить Ігорю Богдану, КУК Калґарі. Ініціатива проходить під патронатом КУК Калґарі.

Участь добровільна і безкоштовна, однак організатори просять повідомити щодо приблизної кількості машин.

Нью-Брансвік:

24 серпня в мерії міста Монктон о 12:00 за місцевим часом буде піднято прапор України. Захід організовує Український клуб Монктона.

Фото з попередніх років

Британська Колумбія:

22 серпня о 14:00 за місцевим часом українська громада збирається провести автопарад до Дня Незалежності України. В межах нього буде оголошено конкурс на найкраще оформлений автомобіль. Переможця обере громадськість.

Онтаріо:

З 20 по 29 серпня відбудуться віртуальні святкування Дня незалежності України. Зокрема на Forum TV та Kontakt TV проведуть святкові шоу.

Деталі подій уточнюватимуться.

День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України.

Цей день заведено вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.