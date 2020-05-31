У Стамбулі з нагоди Вознесіння відслужили літургію українською

У Стамбулі у храмі святого Миколая Чудотворця на Фанарі відбулося святкове богослужіння українською мовою з нагоди свята Вознесіння Господнього.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«З благословення Вселенського патріарха Варфоломія літургію звершить архімандрит Харлампій. Богослужіння традиційно проходить українською мовою», - повідомили у генконсульстві України в Стамбулі.

Участь у святковому богослужінні в якості співчинь церковного хору взяли дві представниці української громади Стамбула - Тетяна Фецан та Ольга Коваленко.

«Дуже раді, що задум вдався і служба таки відбулась попри те, що сьогодні в Стамбулі діє комендантська година. З одного боку було трохи сумно, що нікого, крім учасників богослужіння, у церкві більше не було. Але з іншого, - ми були зосередженні тільки на службі, ніхто і ніщо не відволікало нашої уваги», - зазначила голова спілки Українське товариство взаємодопомоги Тетяна Фецан.

Також участь у богослужінні взяли два священнослужителі Вселенського патріархату: архімандрит Харлампій і владика Адріан та представниці української діаспори. Онлайн-трансляцію забезпечував представник кримськотатарської діаспори Джафер Умеров.

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Після богослужіння провели традиційне частування з дотриманням вимог щодо соціального дистанціювання.

Священнослужитель Вселенського патріархату архімандрит Харлампій, котрий очолював богослужіння сьогодні, не вперше проводить його українською мовою. Робив це раніше в різних містах Туреччини, зокрема в Стамбулі та Анкарі. Так, у жовтні у храмі святого Миколая Чудотворця відбулася літургія з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України. Архімандрит Харлампій також відомий тим, що після оформлення манускрипту Томосу про надання автокефалії Православній церкві України, зберігав його до моменту вручення.