У Стамбулі відбулася літургія з нагоди Покрови та Дня Захисника України
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Літургія відбулася з благословення Вселенського Патріарха Варфоломія за участі представників української та кримськотатарської громад Стамбула та представників Генконсульства України в Стамбулі», - зазначили у генконсульстві.
Божественну літургію провів єпископ Алікарнаський Адріан і архімандрит Харлампій.
Після служби учні української суботньої школи Стамбула підготували малюнки для захисників України, приєднавшись до міжнародної акції «Повертайся живим».
Як відомо, у Туреччині до Дня захисника України відбулося ряд заходів в Анкарі, Стамбулі та Анталії. Громада міста Анталія цього літа приймала у себе 10 сімей українських воїнів, які загинули в АТО/ООС. Зараз триває табір для дітей загиблих військовослужбовців у Мармарисі.
Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі