У Стамбулі відбулася літургія з нагоди Покрови та Дня Захисника України

У Стамбулі у Храмі Святого Миколая Чудотворця відбулася літургія з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Літургія відбулася з благословення Вселенського Патріарха Варфоломія за участі представників української та кримськотатарської громад Стамбула та представників Генконсульства України в Стамбулі», - зазначили у генконсульстві.

Божественну літургію провів єпископ Алікарнаський Адріан і архімандрит Харлампій.

Після служби учні української суботньої школи Стамбула підготували малюнки для захисників України, приєднавшись до міжнародної акції «Повертайся живим».

Як відомо, у Туреччині до Дня захисника України відбулося ряд заходів в Анкарі, Стамбулі та Анталії. Громада міста Анталія цього літа приймала у себе 10 сімей українських воїнів, які загинули в АТО/ООС. Зараз триває табір для дітей загиблих військовослужбовців у Мармарисі.

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Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі