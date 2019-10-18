У Мармарисі розпочався тижневий табір для дітей учасників АТО/ООС та закордонних українців

У турецькому Мармарисі розпочав роботу табір відпочинку, в якому тиждень відпочиватимуть діти загиблих або поранених в АТО/ООС українських воїнів та діти української громади в Туреччині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Ідея виникла, коли ми погодили проводження табору для діток з української громади. Потім подумали, що наші діти не обділені морем, сонцем, літніми розвагами, тоді як в Україні є безліч дітей, які не мають такої змоги, зокрема, тому, що не мають батьків, адже вони загинули, захищаючи нашу землю. Цього року на відпочинок приїхали 15 дітей загиблих в АТО/ООС та одна дитина з сім’ї переселенців із Криму», - розповіла голова ГО "Спілка української культури і солідарності у місті Мармарис" Олена Топчу.

Маленькі відпочивальники представляють чотири області України: Херсонську, Чернігівську, Дніпропетровську та Запорізьку.

«Ми на вас всі чекали й дуже раді, що ви приїхали. Головне завдання для вас, наші любі діти, гарно відпочити та пізнати цю країну, чудову й сонячну. Ваші батьки – герої, і ми з вдячністю всі разом даруємо вам цей відпочинок», - звернувся до дітей Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Програма перебування дітей насичена: відвідини парку пригод, фортеці Мармариса, зоопарку, джип-сафарі, науковий парк, прогулянка на яхті, майстер-клас з гончарства. Програму вдалося втілити за допомоги спонсорів та небайдужих громадян, в т.ч. представників української громади за кордоном, посольства України в Туреччині та Консульства України в Анталії, місцевої влади Мармариса.

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Фото: Ольга Будник, Олена Топчу