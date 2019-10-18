Українська школярка з ПАР здобула перемогу у змаганнях на найкращого знавця африкаанс

Українська школярка Дарина Леванець з Південно-Африканській Республіці стала найкращою у змаганнях на знання мови африкаанс серед учнів старших класів у Південно-Африканській Республіці.

Про це повідомила Українська Асоціація в ПАР на своїй сторінці у Facebook.

«Українка Дарина Леванець перемогла у змаганнях ATKV Spelathon на знання мови африкаанс серед учнів 10-12 класів, для яких це не рідна мова. Вітаємо Дарину та її родину – Анатолія та Оксану Леванців! Дякуємо за те, що українці стають прикладом академічних заслуг у Південній Африці!», - йдеться у дописі.

Нагадується, що африкаанс є однією з 11 офіційних мов ПАР.

Як зазначається на сторінці батька Дарини у соцмережі, він працює у в університеті North West University, South Africa. Родина Леванців живе у місті Почефструм.

Мама Дарини розмістила на своїй сторінці допис школи Ferdies Online, в якому вітають дівчину: "Ferdies дуже пишається Дашею Леванець, яка зайняла перше місце в ПАР у змаганні ATKV Spelathon! Вітаємо! Також Колен де Кок - 4 місце і Деновія Зікої, яка була 5-ю! Ми дуже пишаємося вами!", - йдеться у дописі.

Як відомо, африкаанс або бурська мова — офіційна мова (разом з англійською) у Південно-Африканській Республіці і Намібії. В основному нею розмовляють африканери, нащадки голландських колоністів і колоністів інших національностей 17 століття.

Першопочатково називалась капсько-нідерландською мовою або бурською мовою (нід. boer — «селянин»). Назва «африкаанс» виникла у 1875 році, коли у місті Парл в Капській провінції Південної Африки виникло «Товариство справжніх африканерів», яке ставило за мету боротьбу за становлення африкаанс як самобутньої літературної мови на противагу нідерландській і що виступало проти засилля англійської на фоні зростаючої, починаючи з 1806 року, «англізації» країни.

Африкаанс відноситься до західної підгрупи германської групи індоєвропейських мов. Носії мови розуміють нідерландську мову. Характерною рисою африкаанс є відсутність діалектів.

Специфічні риси африкаанс склалися у Капській провінції (сучасної ПАР) наприкінці XVII століття. У XVIII–XIX століттях мова функціонувала лише як усно-розмовна, адже письмовою мовою африканерів була на той момент літературна нідерландська мова. У 1875 році товариство «Genootskap vir Regte Afrikaners» («Товариство справжніх африканерів») зробило першу спробу створення письмової норми для африкаанс. Перші твори на африкаанс почали з'являтися у 70-х роках XIX століття. Вивчення мови розпочалося у 1909 році у заснованій Південно-африканській академії наук та мистецтв. У 1925 році мова стала офіційною.

Носіями мови африкаанс є 6 млн осіб.

Фото: Ferdies Online, Ukrainians of South Africa Українська Асоціація в ПАР - у Facebook