Конференція у Бостоні зібрала українських музейників і бібліотекарів США і Канади

У Бостоні відбулася триденна конференція за участі представників українських музеїв, бібліотек, архівів зі США і Канади.

Про це повідомила кураторка Українського національного музею в Чикаго Марія Климчак у Facebook.

«Три надзвичайно цікавих дні, наповнених лекціями, майстер-класами, екскурсіями, знайомством з найкращими науковцями, дослідниками, істориками. Об'єднані в консорціум (Консорціум української спадщини Північної Америки – ред.), бібліотекарі, музейники, архівісти США і Канади 17-19 жовтня зустрілися в Гарвардському університеті, щоб поділитися успіхами, обдумати плани співпраці на майбутнє», - йдеться у дописі.

Конференцію приймав Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ, англ. Ukrainian Research Institute, Harvard University, також Harvard Ukrainian Research Institute - HURI) — дослідницький інститут у Гарварді, який займається українськими студіями: історією, мовою, літературою.

Як зазначила Марія Климчак, зустрічатися раз на два роки у різних містах США, де діють українські музеі та бібліотеки, стало доброю традицією, започаткованою 14 років тому музеєм-архівом у Клівленді.

«Велика подяка організаторам, усім вам, наші друзі, за таку потрібну і своєчасну конференцію. Ми з вами пишаємося роботою кожної установи, яка виконує свою місію службі українській справі», - додала кураторка Українського національного музею, яка разом із екскурсоводом Тетяною Червінською представляла цей заклад на конференції.

Марія Климчак від усіх учасників заходу подякувала науковій співробітниці Гарварду і організаторці цьогорічної конференції Ользі Алексіч, професорові Любомиру Гайді та усій команді Українського наукового інституту Гарвардського університету.

Слова вдячності було висловлено Консорціуму української спадщини Північної Америки (Ukrainian Heritage Consortium of North America) та Любові Волинець (головна кураторка Українського музею та бібліотеки у Стемфорді, завідувачка колекцією народного мистецтва Українського Музею в Нью-Йорку, авторка видань та статей з етнографії, історії України, українського образотворчого та ужиткового мистецтва, кураторка багатьох виставок, майстриня традиційної української вишивки, почесний член Союзу Українок Америки та організації Пласт, просвітниця та активна діячка культури української діаспори в США - ред.).

За традицією, конференція завершилася молитвою в українській церкві, зазначила Марія Климчак у дописі. У Бостоні це була греко-католицька церква Христа-царя, розташована в історичному місці. Учасників конференції вітав місцевий парох о. Ярослав Налисник.

Консорціум української спадщини Північної Америки (Ukrainian Heritage Consortium of North America) - це коаліція українських музеїв, архівів та бібліотек в Північній Америці, метою якої є обмін досвідом та знаннями для сприяння спільної мети: зберегати та робити доступними експонати та документи історії та матеріальної культури України та українців в Америці.

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Фото: Maria Klimchak у Facebook, uhcna.org