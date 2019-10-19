У Музеї української діаспори презентували книгу кулінарних рецептів від українок закордону

Презентація збірки кулінарних рецептів різних років "Як добре й здорово варити" від відомих українок та представниць діаспори відбулася у Музеї української діаспори.

Книга є перевиданням популярної збірки, яка вперше побачила світ ще в далекому 1938 році, і містить унікальні рецепти, включаючи й ті, за якими традиційно готували страви в українській діаспорі, повідомляється на сторінці музею у Facebook.

«Оксана Хмара, Лариса Латипова & Co презентували широкому загалу книгу, яка відкриває читачеві цілий світ, і не тільки кулінарний, але й історичний, адже за кожним рецептом стоїть її творець - жінка зі своєю окремою історією. У книзі, зокрема, є рецепти від Ольги Кобилянської, а також українок, які емігрували, проте навіть на чужій землі не забували свої традиції й готували українські страви», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час презентації відвідувачів частували смаколиками, зробленими за рецептами саме з цієї книги, аби довести, що книгу можна не тільки читати, а за нею можна і готувати.

Організатором заходу виступила «Авторська кухня українська» — проєкт, покликаний відтворювати старовинні українські кухарські книжки та популяризувати правдиву українську кухню.

Як зазначила представниця проєкту Оксана Хмара у соцмережі, на презентації збірки говорили про жінок, що творили історію, але не забували про свою родину, про автентичні кулінарні приписи, які передавалися від бабусі до онуки як в Україні, так і в еміграції.

Як зазначалося на сторінці події у соцмережі, культову кулінарну книгу 30-х років "Як добре й здорово варити" уперше перевидано за 90 років. У міжвоєнний період ХХ ст. вона була бестселером й виходила друком у Коломиї з 1931 по 1938 рр. під редагуванням часопису "Жіноча доля", головною редакторкою якого була Олена Кисілевська. Унікальність книги у тому, що читачки “Жіночої долі” надсилали рецепти з різних куточків України.

"Знайдете тут переписи від відомих особистостей: Ольги Кобилянської, Ольги Дучимінської, Адольфіни Макогон (мами Ірини Вільде), Юлії Маркевич (мами Дарії Цвєк), а також рецепти, надіслані українками з Америки, Канади, Чехії", - повідомлялося у дописі.

Фото: Авторська Кухня Українська, Музей української діаспори у Facebook