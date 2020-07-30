Сильні й слабкі сторони: експерти оцінили роботу Зеленського

Експерти у діяльності Президента України за останні три місяці найбільше балів дали за боротьбу з пандемією COVID-19, а найменше – кадровій політиці.

Про це свідчать результати експертного опитування "Політичний квартал: літо 2020", проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, яке пресдставив на пресконференції в четвер політичний аналітик фонду Андрій Сухарина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі найкраще оцінена боротьба з епідемією COVID-19, навіть трошки краще, ніж у попередньому кварталі. Але і тут це невисоко - це 2,7 балів. Стосовно найгіршого, що оцінено – це кадрова політика – 1,6 бала із 5", - сказав Сухарина.

Загалом, за словами аналітика, ефективність роботи Президента Володимира Зеленського опитані експерти оцінюють низько.

У порівнянні з попереднім кварталом експерти краще оцінили роботу Зеленського у веденні зовнішньої політики – з 2,1 до 2,3 балів. Проте знизилася оцінка комунікації з суспільством – з 2,6 до 2,2 балів.

Ініціювання необхідних реформ Президентом опитані експерти оцінили на 2 бали, а врегулювання збройного конфлікту на Донбасі – на 1,9 балів. У цих сферах оцінка експертів не змінилася за останній квартал.

Експертне опитування "Політичний квартал: літо 2020" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 14 по 22 липня 2020 року. Всього опитано 75 громадських діячів, аналітиків та журналістів. Оцінювалися події за квітень – червень 2020 р.

Головна мета циклу "Політичний квартал" – підтримка відкритого врядування.