На президентських виборах Зеленського готові підтримати 30,2%

Якби вибори Президента України відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-20 липня.

"Президентський рейтинг також очолює В.Зеленський, якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними опитування, за співголову фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка проголосували б 14,4% респондентів; за п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка – 13,7%; за лідера партії "Батьківщина", нардепа Юлію Тимошенко – 9,1%.

Ще 5,8% проголосували б за Ігоря Смешка, 3,9% - за Олега Ляшка, 3,1% - Володимира Гройсмана, 3,0% - Анатолія Гриценка. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%, ще близько 13% не визначилися.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.