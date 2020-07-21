За “Слугу народу” на виборах у Раду готова проголосувати майже третина українців

За партію “Слуга народу” готові проголосувати в разі парламентських виборів майже третина виборців.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

“У рейтингу політичних сил на виборах до Верховної Ради лідером є партія “Слуга народу”, за яку готові проголосувати 27,9% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори”, - йдеться у повідомленні.

Партію “Опозиційна платформа – За життя” підтримують 18,0%, партію “Європейська солідарність” – 14,7%, партію “Батьківщина” – 11,4%, Радикальну партію Ляшка – 5,2%, партію “Сила і честь” – 4,3%, партію Шарія – 3,4%, партію “Українська стратегія Гройсмана” – 3,3%, партію ВО “Свобода” – 3,2%, партію “Голос” – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 2%, зазначається в опитуванні.

Опитування проводилося 16-17 липня 2020 року. Було опитано населення віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

“Слуга народу” - українська політична партія. Офіційно зареєстрована у грудні 2017 року. Організацію названо за однойменним українським російськомовним комедійним серіалом та фільмом виробництва студії “Квартал 95”.

Під час позачергових парламентських виборів у липні 2019 року партія отримала переважну кількість голосів і вперше в історії українського парламентаризму сформувала монобільшість.