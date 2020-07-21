37% українців позитивно оцінюють діяльність Президента

37% опитаних позитивно оцінюють діяльність Президента України Володимира Зеленського, 25% - голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, 16% - Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

“Серед очільників держави опитані відносно краще оцінюють роботу Президента Зеленського (37% опитаних задоволені діяльністю Глави держави, 59% – дають протилежні оцінки). Роботою Голови Верховної Ради Разумкова задоволені 25%, не задоволені – 57%. Діяльністю Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені лише 16%, не задоволені – 65% опитаних”, - йдеться у повідомленні.

Опитування проводилося 16-17 липня 2020 року. Було опитано населення віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

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Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера): на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.