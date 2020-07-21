Близько третини українців вважає нинішню Раду ефективнішою за попередню

Майже третина українців вважають нинішній склад Верховної Ради ефективнішим за попередній.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

“Майже 30% опитаних вважають, що діючий парламент є більш ефективним, ніж попередній склад Верховної Ради, водночас чверть – протилежної думки і вважають попередній парламент ефективнішим”, - йдеться у повідомленні групи.

При цьому майже половина опитаних дотримуються думки, що між ними немає особливої різниці. Найкраще оцінюють ефективність роботи Верховної Ради цього скликання молодь та виборці партії «Слуга народу». Найгірше – виборці «Європейської солідарності», більшість яких вважають попередній парламент ефективнішим.

Опитування проводилося 16-17 липня. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомлялося, позачергові вибори до Верховної Ради 9 скликання відбулися у липні 2019 року. Найбільша фракція - "Слуга народу" (248 депутатів).