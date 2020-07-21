Близько третини українців вважає нинішню Раду ефективнішою за попередню

Близько третини українців вважає нинішню Раду ефективнішою за попередню

Опитування
Укрінформ
Майже третина українців вважають нинішній склад Верховної Ради ефективнішим за попередній.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

“Майже 30% опитаних вважають, що діючий парламент є більш ефективним, ніж попередній склад Верховної Ради, водночас чверть – протилежної думки і вважають попередній парламент ефективнішим”, - йдеться у повідомленні групи.

При цьому майже половина опитаних дотримуються думки, що між ними немає особливої різниці. Найкраще оцінюють ефективність роботи Верховної Ради цього скликання молодь та виборці партії «Слуга народу». Найгірше – виборці «Європейської солідарності», більшість яких вважають попередній парламент ефективнішим.

Опитування проводилося 16-17 липня. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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Як повідомлялося, позачергові вибори до Верховної Ради 9 скликання відбулися у липні 2019 року. Найбільша фракція - "Слуга народу" (248 депутатів).

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