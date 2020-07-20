Разумков: Говорити про втрату довіри до Ради поки що зарано

"На жаль, довіра до влади завжди буде падати. Я не пам'ятаю таких прикладів не лише в історії української демократичної влади, щоб було зростання. Якщо ми подивимось на українські реалії за чинної влади, то були і позитивні сплески. Звісно, в загальному тренд іде трохи по негативній кривій, але говорити про втрату довіри до парламенту поки що зарано", - сказав Разумков.

За його словами, Верховна Рада - це найбільш відкритий орган влади, робота якого постійно транслюється, і всі бачать її результати.

"Рада складається з великої кількості політичних постатей, які також створюють політичний контент і не завжди несуть позитивний імідж для парламенту. Це правда і з цим треба боротися і виправляти", - зазначив Разумков.

Однак загалом, зауважив він, всі гілки влади працюють злагоджено і в одному напрямку.

Як повідомлялося, опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» з 3 по 9 липня 2020 року, засвідчило, що Верховній Раді повністю довіряють лише 2% опитаних громадян, ще 16,6% - скоріше довіряють.