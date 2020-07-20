Разумков: Говорити про втрату довіри до Ради поки що зарано

Разумков: Говорити про втрату довіри до Ради поки що зарано

Укрінформ
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що говорити про втрату довіри населення до парламенту поки що завчасно.

Про це він заявив у понеділок, 20 липня, під час підсумкової пресконференції, відповідаючи на запитання про результати соцопитувань, які демонструють зниження довіри до Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, довіра до влади завжди буде падати. Я не пам'ятаю таких прикладів не лише в історії української демократичної влади, щоб було зростання. Якщо ми подивимось на українські реалії за чинної влади, то були і позитивні сплески. Звісно, в загальному тренд іде трохи по негативній кривій, але говорити про втрату довіри до парламенту поки що зарано", - сказав Разумков.

За його словами, Верховна Рада - це найбільш відкритий орган влади, робота якого постійно транслюється, і всі бачать її результати.

"Рада складається з великої кількості політичних постатей, які також створюють політичний контент і не завжди несуть позитивний імідж для парламенту. Це правда і з цим треба боротися і виправляти", - зазначив Разумков.

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Однак загалом, зауважив він, всі гілки влади працюють злагоджено і в одному напрямку.

Як повідомлялося, опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» з 3 по 9 липня 2020 року, засвідчило, що Верховній Раді повністю довіряють лише 2% опитаних громадян, ще 16,6% - скоріше довіряють.

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