У Раді немає законопроєктів про вибори на окупованих територіях — Разумков

Законопроєктів щодо проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Криму і Донбасу поки що немає на розгляді Верховної Ради України.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєктів, які б регламентували вибори на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу, поки що на розгляді Верховної Ради нема. Якщо ми говоримо про вибори, то - це моя особиста позиція, на яку я маю право - я думаю, що вибори по всій території суверенної держави повинні відбуватися згідно з єдиним законом", - зазначив Разумков.

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Як повідомлялося, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову №3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.

Зокрема, згідно з документом, на неділю, 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Також чергові вибори не проводяться до обласних рад Донецької й Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.