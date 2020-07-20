Разумков проводить підсумкову пресконференцію

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проводить 20 липня підсумкову пресконференцію у залі пленарних засідань парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вхід на пресконференцію здійснюється через перший під’їзд ВР за списками. Захід розпочався об 11:00. Представники ЗМІ займали в залі засідань заздалегідь визначені місця згідно з карткою розсадки та із дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

За даними пресслужби парламенту, загалом на пресконференцію спікера акредитувався 81 представник засобів масової інформації, які представляють 40 медіа. Також у пресслужбі уточнили, що це перша пресконференція, яка відбувається в залі засідань.

Як правило, журналістів, як і інших відвідувачів парламенту, не пускають до зали засідань. За звичайних умов представники ЗМІ працюють у ложі преси, що розташована на третьому поверсі парламенту. Також медійники зазвичай мають доступ до кулуарів другого поверху, де можуть неформально поспілкуватися із депутатами, і третього — там розміщено пресцентр.

Однак на час карантину, запровадженого в Україні у зв'язку з коронавірусом, журналісти працюють винятково у кулуарах третього поверху. Фотокореспондентам і відеооператорам дозволено бути присутніми у ложі преси, але загальною кількістю не більше 30 осіб.

Третя сесія ВР дев'ятого скликання відкрилася 4 лютого, її закриття відбулося 17 липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня 2019 року відбулися позачергові вибори народних депутатів України. Центральна виборча комісія зареєструвала 424 народних депутати. Новообрані парламентарії склали присягу у Раді 29 серпня.