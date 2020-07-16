Разумков не вважає “просідання” рейтингу “Слуги народу” катастрофічним

“Просідання” рейтингу партії “Слуга народу” не є катастрофічним і пов’язано з проведенням реформ.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Будь-яка влада втрачає рейтинги. Це може відбуватися поступово, якщо ми подивимося на рейтинг довіри та підтримки на рівні парламентських виборів, то зниження достатньо невелике... Поки що нічого катастрофічного я не бачу”, - сказав Разумков.

Водночас, за його словами, “просідання” рейтингу "Слуги народу" - “це комплексне питання”, яке пов’язане з впровадженням реформ, а також з критикою в публічному просторі Верховної Ради.

Водночас Разумков заявив, що “оцінювати” провали влади поки що зарано, як і позитивні результати роботи. Для цього за його словами, по перше повинен пройти деякий час.

“Друге, ми фактично живемо в виборчому періоді, були президентські вибори, парламентські, зараз починаються місцеві. І це завжди так само відображається на оцінці тих чи інших рішень як влади, як парламенту в цілому, Президента, Кабінету міністрів”, - сказав Разумков.

Нагадаємо: раніше Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила має непогані перспективи у боротьбі за мерське крісло і місця у міській раді в Києві.