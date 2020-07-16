Корнієнко вважає, що у партії "Слуга народу" непогані перспективи на виборах у Києві

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що політсила має непогані перспективи у боротьбі за мерське крісло і місця у міській раді в Києві.

Таку думку Корнієнко висловив на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що в нас, у партії "Слуга народу", непогані перспективи – поборотися за мерське крісло... і поборотися за якісне представлення новими людьми в Київській міській раді. Ми про це багато говоримо, "Слуга народу" буде вести нових людей, без чинних депутатів Київради та без діючих принципів, які вже в Києві трошки всіх втомили – без цих, дерибанів, без цієї корупції, схем, "смотрящих" і так далі", - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що п'ятеро народних депутатів, які брали участь у партійному праймеріз з відбору кандидата у мери Києва, можуть зібрати команду і сформувати передвиборчу стратегію, з якою буде йти переможниця праймеріз – кандидат у мери Києва Ірина Верещук.

Крім того, Корнієнко повідомив, що "Слуга народу" активно починає формувати список партії на вибори до Київської міської ради. Та додав, що Ірина Верещук "очолить переможну ходу".

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, "жінка-кандидат точно може, і переможе відомого спортсмена". Арахамія додав, що партійці впевнені в інтелектуальній перевазі свого кандидата.

Він також побажав Верещук перемоги та пообіцяв зробити усе залежне від партії, надати всі можливі ресурси, людей, яких можна долучити для того, щоб вона перемогла, і "Слуга народу" могла бути максимально представлена в Київраді.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" у присутності Президента Володимира Зеленського 16 липня на праймеріз обрала Ірину Верещук кандитатом у мери Києва.

У праймеріз брали участь п'ятеро депутатів від "Слуги народу" — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.