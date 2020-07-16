"Смотрящих" за Києвом та іншими містами від ОП немає - Зеленський

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевнив, що так званих "смотрящих" за будь-яким містом в Україні від його Офісу не існує.

Про це він заявив під час брифінгу після засідання фракції "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Смотрящих" за Києвом від Офісу немає. "Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає. Питання "смотрящих" в цілому не існує в нашому Офісі і в мене особисто", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Кандидатом у мери Києва від "Слуги народу" буде Верещук

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" 16 липня провела фінальні праймеріз, за результатами яких кандидатом на посаду мера Києва від партії стала народний депутат Ірина Верещук.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-