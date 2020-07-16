"Смотрящих" за Києвом та іншими містами від ОП немає - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що так званих "смотрящих" за будь-яким містом в Україні від його Офісу не існує.

Про це він заявив під час брифінгу після засідання фракції "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Смотрящих" за Києвом від Офісу немає. "Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає. Питання "смотрящих" в цілому не існує в нашому Офісі і в мене особисто", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" 16 липня провела фінальні праймеріз, за результатами яких кандидатом на посаду мера Києва від партії стала народний депутат Ірина Верещук.