Кандидатом у мери Києва від "Слуги народу" буде Верещук
Про це під час зустрічі зі ЗМІ за результатами засідання фракції "Слуга народу" повідомив Президент Володимир Зеленський.
"Наша партія проголосувала за Ірину Верещук", - сказав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від "Слуги народу" — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.
15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.
Водночас передбачено, що не проводяться вибори депутатів парламенту Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АРК, Севастополя, в окремих районах міст, селах і селищах Донецької та Луганської областей.