Кандидатом у мери Києва від "Слуги народу" буде Верещук

Кандидатом у мери Києва від партії "Слуга народу", за результатами партійного праймеріз, обрано народного депутата Ірину Верещук.

Про це під час зустрічі зі ЗМІ за результатами засідання фракції "Слуга народу" повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Наша партія проголосувала за Ірину Верещук", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від "Слуги народу" — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Водночас передбачено, що не проводяться вибори депутатів парламенту Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АРК, Севастополя, в окремих районах міст, селах і селищах Донецької та Луганської областей.