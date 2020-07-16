На фракції "Слуги народу" проходять праймеріз у мери Києва

Народні депутати від фракції "Слуга народу" на праймеріз, що відбувається ввечері 16 липня, оберуть кандидата від партії у мери Києва за сумою трьох критеріїв.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко у Facebook.

"Прямо зараз на фракції розпочинаємо праймеріз на вибори мера Києва. Президент запропонував умови. Кандидата оберемо за сумою 3 критеріями. Переможець в кожному критерії отримає 1 бал", - написала Янченко.

Так, серед критеріїв - підтримка фракції (голосування буде таємним, кожен депутат зможе обрати одного кандидата), підтримка киян (результати соціологічного опитування), підтримка Президента.

Виступатимуть перед фракцією учасники праймеріз Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Качура, Дмитро Гурін, Олександр Дубінський.

Як повідомлялося, у засіданні фракції "Слуга народу" у четвер ввечері бере учать Президент Володимир Зеленський. На засіданні має бути представлено результат праймеріз партії "Слуга народу" на посаду кандидата в мери Києва.