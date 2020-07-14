На виборах мера Києва зараз переміг би Кличко - Центр Разумкова

Найбільшу підтримку на виборах мера столиці отримав би Віталій Кличко, на виборах до Київської міської ради – партія "Слуга народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

"Якби найближчим часом проходили вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко — за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме", - поінформували соціологи.

На другому місці за рівнем електоральної підтримки – бізнесмен Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%), на третьому - заступник глави МОЗ Віктор Ляшко (відповідно 8% і 6%).

Далі йдуть лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), ексмер Києва Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), телеведучий Сергій Притула (відповідно 4% і 4%), ексголова КМДА Олександр Попов (відповідно 3% і 4%), народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко (відповідно 4% і 3%), ексдепутат Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%).

Крім того, по 2% опитаних проголосували б за ексдепутата Андрія Іллєнка, за депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, ексдепутата Борислава Березу, голову київської "Батьківщини" Віталія Нестора та ексдепутата Миколу Томенко. За ексдепутата Юрія Левченка готові віддати голоси 1% опитаних.

Водночас на виборах до Київради, якби вони проходили найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримали б партія "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та партія "Європейська солідарність" (відповідно 14% і 20%).

За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%, за партію "Опозицiйна платформа - за життя" відповідно 8% і 11%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8%, за партію "Перемога Пальчевського" - відповідно 6% і 6%, за партію "Сила і честь" - відповідно 5% і 5%, за "Партію Шарія" - відповідно 3% і 3%.

Партію "Українська стратегія Гройсмана", партію "Громадянська позиція", ВО "Свобода", Радикальну партiю Олега Ляшка, партію "Голос", партію "Рух нових сил Михайла Саакашвілі підтримали б на виборах до Київради по 2% опитаних киян.

За партію "Опозиційний блок", партію "Блок Омельченка", партію "5.10", партію "Рідна країна" проголосували б по 1% респондентів. За партію "Об'єднання "Самопомiч" - 0,4%, за партію "Свої" - 0,1%

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.