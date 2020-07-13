Разумков сподівається, що Рада цього тижня ухвалить постанову про місцеві вибори

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент зможе ухвалити постанову "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)" на цьому пленарному тижні.

Про це Разумков сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливо, щоб ми це зробили у передбачені законом терміни. Я сподіваюся, що ми це зможемо зробити на цьому тижні, оскільки це, фактично, останній, крайній пленарний тиждень третьої сесії Верховної Ради ІХ скликання. Якщо ні – то є інші механізми, такі як позачергова сесія Верховної Ради України. Вона також скликається на вимогу 150 народних депутатів або більше, або за вимогою Президента України", - зазначив Разумков.

Голова ВР додав, що розгляд проєкту постанови про призначення місцевих виборів було відкладено для того, щоб не створювати додаткові колізії.

"Було питання про оголошення виборів – воно дійсно було відкладено, тому що позиції народних депутатів, у тому числі, позиція всередині комітету, вона різниться – що за чим повинно відбуватися: або спочатку проголосити зміни районів і вже після цього оголошувати вибори", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня Верховна Рада мала розглянути на позачерговому засіданні 13 липня. Однак на вимогу Президента це питання було вилучено з порядку денного цього засідання.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.