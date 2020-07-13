Разумков сподівається, що Рада цього тижня ухвалить постанову про місцеві вибори

Разумков сподівається, що Рада цього тижня ухвалить постанову про місцеві вибори

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент зможе ухвалити постанову "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)" на цьому пленарному тижні.

Про це Разумков сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливо, щоб ми це зробили у передбачені законом терміни. Я сподіваюся, що ми це зможемо зробити на цьому тижні, оскільки це, фактично, останній, крайній пленарний тиждень третьої сесії Верховної Ради ІХ скликання. Якщо ні – то є інші механізми, такі як позачергова сесія Верховної Ради України. Вона також скликається на вимогу 150 народних депутатів або більше, або за вимогою Президента України", - зазначив Разумков.

Голова ВР додав, що розгляд проєкту постанови про призначення місцевих виборів було відкладено для того, щоб не створювати додаткові колізії.

"Було питання про оголошення виборів – воно дійсно було відкладено, тому що позиції народних депутатів, у тому числі, позиція всередині комітету, вона різниться – що за чим повинно відбуватися: або спочатку проголосити зміни районів і вже після цього оголошувати вибори", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня Верховна Рада мала розглянути на позачерговому засіданні 13 липня. Однак на вимогу Президента це питання було вилучено з порядку денного цього засідання.

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Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.

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