Разумков не готовий сказати, коли Рада зніме "карантинні" обмеження на зарплати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не став прогнозувати строки розгляду законопроєкту №3708 "Про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати".

Про це спікер сказав на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні я не готовий сказати, коли він (законопроєкт №3708 - ред.) буде розглянутий. Він є в порядку денному на цьому тижні, але подивимося. Тому що в нас є питання, пов'язані з так званим законом про азартні ігри, і скільки ми будемо в ньому знаходитися, мені поки що важко прогнозувати", - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3708 "Про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати" мав розглядатися на позачерговому засіданні Верховної Ради в понеділок, 13 липня.

Однак Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради листа з проханням вилучити з порядку денного позачергового засідання 13 липня законопроєкти №3708, №3708-1 щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати та проєкт постанови №3809 щодо призначення місцевих виборів на 25 жовтня.

Законопроєкт №3708 пропонує скасувати "карантинні" обмеження в зарплатах суддям, прокурорам, депутатам та держслужбовцям.

Статтею 29 Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» передбачається, що у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується карантин, установлений Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року, що становить близько 47 тис. грн. При цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

фото: ВР