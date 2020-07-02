За півтора місяця майже удвічі поменшало українців, які вважають себе заможними

В Україні станом на початок червня 12% громадян назвали себе заможними, тоді як наприкінці квітня таких було 20,5%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Якщо в кінці квітня можна було зарахувати до умовно заможних верств (можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі, як телевізор чи холодильник, або взагалі, що завгодно можуть дозволити собі) 20.5% респондентів, то на початку червня – уже 12%", - йдеться в повідомленні.

Натомість, за даними опитування, із 30% до 36% зросла частка респондентів з умовно середнім рівнем добробуту (можуть дещо відкладати, але не можуть дозволити покупку таких речей, як телевізор чи холодильник), та з 34% до 37% – з низьким рівнем добробуту (вистачає грошей на їжу, але купувати одяг уже важко).

Водночас рівень абсолютної бідності – тих, кому не вистачає грошей на їжу – практично не змінився – 11,5% наприкінці квітня проти 12% на початку червня.

"Таким чином, за цей період фіксується зниження добробуту населення, хоча при цьому принаймні поки що немає переходу до абсолютної бідності", - відзначають соціологи.

КМІС з 24 травня по 4 червня 2020 року провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до 25%, 1% - для показників близьких до 10%, 0,8% - для показників близьких до 5%, 0,4% - для показників близьких до 1%.