Майже 60% українців на карантині щодня виходять на вулицю

Упродовж останнього тижня майже 60% українців виходили на вулицю не менше ніж раз на день, 21% - більше одного разу на тиждень, 9% - раз на тиждень і 10% - взагалі не виходили з дому.

Такими є результати опитування "Як українці дотримуються карантинних умов, травень-червень 2020 року", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Один із основних способів не заразитися коронавірусом та не наражати на небезпеку інших – залишатися вдома. У цьому дослідженні ми спробували виявити, наскільки українці дотримуються цього принципу після майже 3 місяців карантину", - йдеться у повідомленні.

Дослідження показало, що в середньому кожний українець віком 18 років і старший виходив на вулицю приблизно 10 разів на тиждень.

Упродовж останнього тижня 90% населення один чи більше разів виходили з дому. З них: 37% - виходили кілька разів на день, 22% - виходили раз на день, тобто майже 60% (37%+22%) виходить на вулицю не менше ніж раз на день; 21% - виходили більше одного разу на тиждень (сума тих, хто виходив 2-3 та 3-4 рази на тиждень); 9% - виходили 1 раз на тиждень. Лише 10% опитаних сказали, що взагалі не виходили з дому упродовж тижня.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% - для показників, близьких до 50%; 2,1% - для показників, близьких до 25%; 1,4% - для показників, близьких до 10%.

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня з оновленим підходом, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину і прийнято рішення про запровадження адаптивного карантину.

Станом на 26 червня в Україні зареєстровано 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1109 нових випадків.