У штучне походження коронавірусу вірять 66% українців – КМІС

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у травні-червні 2020 року.

"Найбільше респондентів – кожен третій, 37% – обрали варіант, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам". Ще 29% обрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". (Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.) Обрали варіанти, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ – 18%", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зараз у світі в цілому і в Україні зокрема особлива увага приділяється поширенню фейків, сумнівної інформації, дезінформації з різних тем, зокрема і з питань походження коронавірусу. Тож для того, щоб з'ясувати, наскільки схильні жителі України вірити у конспірологічні версії чи "теорії змови" щодо походження коронавірусу, організатори опитування поставили респондентам кілька запитань з цього приводу. Наголошується також, що ці результати можуть ілюструвати, наскільки легко чи складно маніпулювати громадською думкою.

Так, під час інтерв’ю респондентів просили обрати, з яким із трьох тверджень щодо походження коронавірусу і його поширення у світі вони згодні в більшій мірі. Твердження охоплюють такі погляди: (1) природне виникнення і згодом поширення у світі; (2) штучна розробка в лабораторії, але випадкове поширення у світі; (3) спеціальна розробка і навмисне поширення у світі для зменшення чисельності населення та/або завдання шкоди окремим країнам. Крім цього, респонденти могли назвати свій варіант.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 31 травня до 4 червня 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% – для показників, близьких до 50%; 2,1% – для показників, близьких до 25%; 1,4% – для показників, близьких до 10%.