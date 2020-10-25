ЦВК: голосування розпочалося вчасно, окремі порушення не впливають на вибори

Можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно.

Про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив на ранковому брифінгу в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В цілому можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно, за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися із запізненням, що в основному було викликано питаннями технічного характеру", - сказав Діденко.

За його словами, до ЦВК надходять повідомлення про окремі порушення, які не мають системного характеру і не впливають на проведення виборів.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.