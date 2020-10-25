«Євросолідарність» проведе паралельний підрахунок голосів – Турчинов

Партія «Європейська солідарність» висунула близько 23,5 тис. кандидатів у депутати всіх рівнів в усіх регіонах України.

Про це під час брифінгу повідомив керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу політсили.

«Ми маємо представників від нашої політичної сили в усіх комісіях, зокрема, тільки в дільничних комісіях працює 52 215 представників «Європейської солідарності». 1200 членів нашої партії працюють в територіальних комісіях. Безумовно на всіх дільницях присутні спостерігачі від «Європейської солідарності», – зазначив Турчинов.

«У штабі «Європейської солідарності» працює потужний колцентр. Зараз цей колцентр працює на прийняття інформації з усіх регіонів України і всіх дільниць, що стосується організації виборчого процесу, проведення виборів і порушень, які фіксують наші спостерігачі, юридичні групи, що працюють у кожному регіоні. Після 20 години цей колцентр працюватиме на збір даних щодо результатів голосування», – повідомив Турчинов.

«Європейська солідарність» проводитиме паралельний підрахунок голосів. Ми охоплюємо всі виборчі дільниці і в онлайн режимі отримуватимемо матеріали з кожної виборчої дільниці. Безумовно, ми будемо мати раніше, ніж інші результати виборів практично в усіх регіонах нашої країни», – зазначив Турчинов.

«Я переконаний, що проєвропейські, проукраїнські сили зможуть отримати перемогу на цих виборах. Безумовно ті, хто працює в напрямку колаборації, капітуляції, програють ці вибори. Це буде оцінка їхньої роботи українськими громадянами», – наголосив Турчинов.

У неділю, 25 жовтня, в Україні проходили місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.