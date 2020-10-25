Нестача кабінок і люди без масок: КВУ зафіксував перші порушення на виборах

Комітет виборців України повідомляє про перші порушення, пов`язані з організацією виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, заяву про це розміщено на сторінці Комітету у Фейсбуці.

Так, спостерігачі КВУ повідомляють, що на низці дільниць не дотримано протиепідеміологічні засоби.

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У Луцьку на ДВК №071093 відсутній захисний екран біля столів членів комісії. Така ж ситуація на ДВК №071075. Подібні випадки спостерігачі КВУ фіксують й в інших областях.

У місті Вінниця (ВД №051582) о 07:15 головний лікар Вінницького обласного госпіталю ветеранів війни дав вказівку не допускати спостерігача КВУ в приміщення ДВК № 051582, мотивуючи це тим, що в нього немає ПЛР-тесту.

Спостерігачі КВУ повідомляють про черги на дільницях. Зокрема, у Львові на дільницях №№ 461897 та 461896. Не всюди дотримують розмітки щодо соціальної дистанції. Також у Львові (ВД №462028) деякі члени комісії не одягають маски, рукавиці або носять їх неправильно, вимірювання температури відбувається хаотично, на вході в школу лише один антисептик, не дотримується соціальна дистанція.

Серед проблем – неналежне забезпечення комісій виборчим інвентарем.

Зокрема, у Житомирі на частині дільниць в районі Польової сьогодні вранці кабінок для голосування або не було взагалі, або їх привезли лише о 5 ранку в розібраному вигляді. На деякі дільниці кабінки привезли лише частково. На дільниці №181351 кабінки розміщено в такий спосіб, що порушується таємниця голосування виборців.

На Львівщині (ВД №461852) зафіксовано значні організаційні проблеми: антисептики були доставлені на дільницю лише о 08:15, відсутня розмітка для збереження соціальної дистанції, члени комісії не носять маски або носять неправильно.

У Херсонській області на ВД №650758 підготовче засідання розпочалося із запізненням. На ВД №650762 представники поліції виконують невластиві їм функції: перевіряють посвідчення спостерігачів та перебувають у приміщенні для голосування, що суперечить Виборчому кодексу України. На ВД №650622 поліцейський фотографував паспорти і посвідчення спостерігача та довіреної особи.

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На Луганщині напередодні дня голосування один з кандидатів на посаду Чмирівського сільського голови встановив ввечері 24 жовтня відеоспостереження у приміщеннях для голосування виборчих дільниць №№ 440569, 440571, 440592, 440593. Дії проведено без погодження з дільничними комісіями та попри їх заперечення. Спостерігачі КВУ звернулися з цього приводу до Національної поліції.

Фото: Укрінформ / Євген Любимов