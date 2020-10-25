У «день тиші» поліція відкрила 48 справ

У «день тиші» до органів поліції надійшла 1041 заява та повідомлення, розпочато 48 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Як зазначається в повідомленні, загалом до поліції надійшла 1041 заява та повідомлення щодо порушень. Також поліцейські склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень виборчого законодавства.

Із усіх зафіксованих порушень 648 - пов’язані з незаконною агітацією. Найбільше порушень виявлено у Харківській області – 73, у Рівненській – 68, у Дніпропетровській – 67, у Донецькій – 51 та у місті Києві – 49.

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За 48 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також поліцейські склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

25 жовтня в Україні проходять вибори до місцевих органів самоврядування.