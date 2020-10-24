Поліція відкрила понад 600 справ через виборчі порушення

Із початку виборчої кампанії на чергових місцевих виборах поліція отримала 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, відкрито 622 кримінальні провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

“У період із 5 вересня по 24 жовтня 2020 року загалом надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства”, - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 2741 звернення стосувалося порушень порядку ведення агітації, 1034 - порушень виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів, 725 - порушень порядку розміщення агітматеріалів, 530 - порушень обмежень ведення агітації, 471 - псувань агітаційних матеріалів.

Крім того, 430 заяви та повідомлень до поліції були щодо підкупу виборців, 229 — порушень порядку ведення реєстрів виборців.

Також органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 622 кримінальних проваджень: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 - пов’язаних з виборчим процесом.

Зазначається, що дані оприлюднено відповідно до частини 7 статті 23 «Публічність і відкритість виборчого процесу» Виборчого кодексу, згідно з якою органи Нацполіції за день до дня голосування оприлюднюють на офіційних вебсайтах попередні відомості про кількість зареєстрованих звернень про порушення виборчого законодавства під час відповідного виборчого процесу та роз’яснення відповідальності за порушення законодавства про вибори.

У поліції також нагадали положення основних статей Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, які стосуються виборчого процесу.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори.