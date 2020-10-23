Готуючись до виборів, партії тільки у Facebook «залишили» $2,5 мільйона – ОПОРА
Як передає Укрінформ, про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська 23 жовтня під час пресконференції в агентстві.
"У період офіційного виборчого процесу, з 5 вересня, за нашими оцінками, на рекламу у Фейсбуці різні політичні партії витратили понад 70 млн грн, зокрема це близько 2,5 млн дол. Тим не менше, ми розуміємо, що останні дні, останні тижні перед днем голосування є особливо насиченими. Якщо порівняти активність партій щодо витрачання цих ресурсів, то у вересні це було близько 30 тис. дол. у день різними політичними силами сумарно, то вже в жовтні, зокрема з 17 жовтня, така сума досягла 150 тис. дол. у день", - зазначила Айвазовська.
Водночас в ОПОРІ закликали політсили відобразити ці видатки у своїх фінансових звітах щодо витрат із виборчих фондів.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.