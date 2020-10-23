Готуючись до виборів, партії тільки у Facebook «залишили» $2,5 мільйона – ОПОРА

У період офіційного виборчого процесу за нашими оцінками на рекламу в соціальній мережі Фейсбук різні політичні партії витратили понад 70 млн грн, тобто близько 2,5 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська 23 жовтня під час пресконференції в агентстві.

"У період офіційного виборчого процесу, з 5 вересня, за нашими оцінками, на рекламу у Фейсбуці різні політичні партії витратили понад 70 млн грн, зокрема це близько 2,5 млн дол. Тим не менше, ми розуміємо, що останні дні, останні тижні перед днем голосування є особливо насиченими. Якщо порівняти активність партій щодо витрачання цих ресурсів, то у вересні це було близько 30 тис. дол. у день різними політичними силами сумарно, то вже в жовтні, зокрема з 17 жовтня, така сума досягла 150 тис. дол. у день", - зазначила Айвазовська.

Водночас в ОПОРІ закликали політсили відобразити ці видатки у своїх фінансових звітах щодо витрат із виборчих фондів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.