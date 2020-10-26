У Запоріжжі сотні членів ДВК «застрягли» у виборчій комісії

Запорізька міська виборча комісія, розташована у приміщені міської ради, перетворилась на залу очікування - близько сотні членів ДВК ще з ночі намагаються здати протоколи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, люди знервовані та втомлені.

У Запоріжжі члени ДВК ще з ночі не можуть здати виборчі протоколи / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

“Станом на майже 11:00 із 314 ДВК з протоколами про підрахунок голосів за кандидатів до Запорізької обласної та міської рад на засідання виборчкому потрапили лише 34, з яких 17 – відправили на доопрацювання”, - говорить членкиня міської виборчої комісії Светлана Мазнєва.

За її словами, в документах дуже багато помилок: більшість оформлені неналежним чином, немає печатки.

“Поїдьте на ДВК і виправте помилки. Ми так само, як і ви, вийшли на роботу 25 жовтня о 7 ранку, нам так само, як і вам, потім треба здавати ці документи, ми всі втомились”, - додала Мазнєва.

Люди зібрались не лише всередині міськради, а й стоять на вулиці. Прогнозують, що документи здаватимуть не менше 2-3 діб.

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Запорізькій області Таїсія Мельниченко ще вчора, 25 жовтня, говорила про те, що “ніч буде однією з надскладних за усі останні роки”.

"Через кількість бюлетенів, через складність підрахунку голосів, складність того, що нові бюлетені. Так, вважаю, що процес затягнеться", - прогнозувала Мельниченко.

Як повідомлялось, у Запорізькій області створено 1104 виборчі дільниці. Явка на вибори у Запоріжжі склала 30%, по області – майже 34%. За даними екзитполу, проведеному на замовлення муніципального телеканалу Z, на виборах перемогу отримав чинний мер Запоріжжя Володимир Буряк, набравши 60,6% голосів.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.