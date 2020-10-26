На виборах у Тернополі лідирує чинний мер - екзитпол

У Тернополі серед кандидатів на посаду міського голови лідирує чинний мер Сергій Надал ("Свобода"), який набрав 72,3% голосів.

До міської ради можуть пройти близько 5 партій. Як повідомляє Укрінформ, такі результати екзитполів, що замовило видання "20 хвилин".

"Оскільки Надал перемагає з великим відривом та набирає понад 50% голосів, ймовірно, що другого туру мерських виборів не буде", - йдеться в повідомленні.

На посаду міського голови балотувалися 10 претендентів. Першу п'ятірку, крім Надала, складають: Іван Сороколіт "(Сила людей") – 7,23%, Віктор Овчарук ("Євросолідарність") – 6,73%, Леонід Бицюра ("Батьківщина") – 4,99%, Віктор Гевко ("Слуга народу") – 4,49%.

Відповідно до результатів екзитполів долають бар'єр у 5% 4 партії з 19-ти. Це "Свобода" – 43,7%, "Європейська Солідарність" – 22,44%,"Слуга Народу" – 5,73%,"Порядок. Відповідальність. Справедливість" – 5,24%, "Сила Людей" – 4,99%.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україніпройшли місцеві вибори.